РНБО наклала санкції на творців фейкового “сайту президента України” з Росії

Рада національної безпеки й оборони України наклала санкції на установу з Росії, яка створила дубль сайту президента України.

Джерело: секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО

Пряма мова: "Сьогодні було прийнято рішення стосовно тієї установи, яка знаходиться на території Російської Федерації, яка створила дубляж сайту президента України. Ми сьогодні на засіданні Ради безпеки й оборони на неї наклали санкції".

Цьому передувало: 14 липня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила, що заблокувала фішинговий сайт, який маскувався під сайт "президента України" і з якого поширювали шкідливе програмне забезпечення.