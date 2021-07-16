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РНБО наклала санкції на творців фейкового “сайту президента України” з Росії

П'ятниця, 16 липня 2021, 19:26

Рада національної безпеки й оборони України наклала санкції на установу з Росії, яка створила дубль сайту президента України. 

Джерело: секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО 

Пряма мова: "Сьогодні було прийнято рішення стосовно тієї установи, яка знаходиться на території Російської Федерації, яка створила дубляж сайту президента України. Ми сьогодні на засіданні Ради безпеки й оборони на неї наклали санкції".

Цьому передувало: 14 липня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила, що заблокувала фішинговий сайт, який маскувався під сайт "президента України" і з якого поширювали шкідливе програмне забезпечення.

Олена Рощенко, УП
Теми: РНБОсанкціїРосіяінтернетхакери


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