СНБО наложил санкции на создателей фейкового "сайта президента Украины" из России

Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на учреждение из России, которое создало дубль сайта президента Украины.

Источник: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО

Прямая речь: "Сегодня было принято решение о том учреждении, которое находится на территории Российской Федерации, которое создало дубляж сайта президента Украины. Мы сегодня на заседании Совета безопасности и обороны на него наложили санкции".

Этому предшествовало: 14 июля Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила, что заблокировала фишинговый сайт, который маскировался под сайт "президента Украины" и из которого распространяли вредоносное программное обеспечение.