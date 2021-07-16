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СНБО наложил санкции на создателей фейкового "сайта президента Украины" из России

Пятница, 16 июля 2021, 19:26
СНБО наложил санкции на создателей фейкового сайта президента Украины из России

Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на учреждение из России, которое создало дубль сайта президента Украины.

Источник: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО

Прямая речь: "Сегодня было принято решение о том учреждении, которое находится на территории Российской Федерации, которое создало дубляж сайта президента Украины. Мы сегодня на заседании Совета безопасности и обороны на него наложили санкции".

Этому предшествовало: 14 июля Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила, что заблокировала фишинговый сайт, который маскировался под сайт "президента Украины" и из которого распространяли вредоносное программное обеспечение.

Алена Рощенко, УП

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Темы: СНБОсанкцииРосcияинтернетхакеры
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