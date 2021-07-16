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Росія та Китай поширюють дезінформацію про COVID-вакцини – Білий дім

П'ятниця, 16 липня 2021, 23:47
Росія та Китай поширюють дезінформацію про COVID-вакцини – Білий дім

Білий дім заявляє, що Росія і Китай в соціальних мережах поширюють дезінформацію про вакцини, які виробляють країни Заходу.

Джерело: прессекретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, яку цитує The Guardian

Деталі: Держдеп встановив, що Росія і Китай поширюють дезінформацію про вакцини через соцмережі, в тому числі розповсюджуючи повідомлення, "які підривають програми розробки вакцин західного походження".

Ці країни, зокрема, брешуть про те, що західні вакцини неефективні та некорисні, а також перебільшують їхні побічні ефекти.

За словами Псакі, люди в соцмережах не перевіряють таку інформацію і не знають, хто є її джерелом.

Президент США Джо Байден заявив журналістам, що соціальні мережі, такі як Facebook, "вбивають людей", дозволяючи розміщувати неправдиву інформацію про COVID-вакцини.

Пряма мова Байдена: "Вони вбивають людей. Послухайте, єдина пандемія, яка є - серед невакцинованих. І вони вбивають людей".

Нагадаємо: У лютому дослідники повідомляли, що російські ЗМІ, пов'язані з Кремлем, проводять інформаційну кампанію в країнах Латинської Америки та Східної Європи, направлену на дискредитацію американських вакцин від коронавірусу Moderna i Pfizer і просування російської вакцини Sputnik V.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусСШАКитайРосія
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