Росія та Китай поширюють дезінформацію про COVID-вакцини – Білий дім

Білий дім заявляє, що Росія і Китай в соціальних мережах поширюють дезінформацію про вакцини, які виробляють країни Заходу.

Джерело: прессекретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, яку цитує The Guardian

Деталі: Держдеп встановив, що Росія і Китай поширюють дезінформацію про вакцини через соцмережі, в тому числі розповсюджуючи повідомлення, "які підривають програми розробки вакцин західного походження".

Ці країни, зокрема, брешуть про те, що західні вакцини неефективні та некорисні, а також перебільшують їхні побічні ефекти.

За словами Псакі, люди в соцмережах не перевіряють таку інформацію і не знають, хто є її джерелом.

Президент США Джо Байден заявив журналістам, що соціальні мережі, такі як Facebook, "вбивають людей", дозволяючи розміщувати неправдиву інформацію про COVID-вакцини.

Пряма мова Байдена: "Вони вбивають людей. Послухайте, єдина пандемія, яка є - серед невакцинованих. І вони вбивають людей".

President Joe Biden said social media platforms ‘are killing people’ after the White House criticized Facebook for allowing misinformation about coronavirus vaccines to be posted on its platform https://t.co/MHrtnUNjzr pic.twitter.com/ZSLfRCyGTZ