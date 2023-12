Россия и Китай распространяют дезинформацию о COVID-вакцинах – Белый дом

Белый дом заявляет, что Россия и Китай в социальных сетях распространяют дезинформацию о вакцинах, которые производят страны Запада.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время пресс-конференции, которую цитирует The Guardian

Детали: Госдеп установил, что Россия и Китай распространяют дезинформацию о вакцинах через соцсети, в том числе распространяя сообщения, "которые подрывают программы разработки вакцин западного происхождения".

Эти страны, в частности, врут о том, что западные вакцины неэффективны и бесполезны, а также преувеличивают их побочные эффекты.

По словам Псаки, люди в соцсетях не проверяют такую информацию и не знают, кто есть ее источником.

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что социальные сети, такие как Facebook "убивают людей", разрешая размещать ложную информацию о COVID-вакцинах.

Прямая речь Байдена: "Они убивают людей. Послушайте, единственная пандемия, которая есть — среди невакцинированных. И они убивают людей".

