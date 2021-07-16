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Россия и Китай распространяют дезинформацию о COVID-вакцинах – Белый дом

Пятница, 16 июля 2021, 23:47
Россия и Китай распространяют дезинформацию о COVID-вакцинах – Белый дом

Белый дом заявляет, что Россия и Китай в социальных сетях распространяют дезинформацию о вакцинах, которые производят страны Запада.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время пресс-конференции, которую цитирует The Guardian

Детали: Госдеп установил, что Россия и Китай распространяют дезинформацию о вакцинах через соцсети, в том числе распространяя сообщения, "которые подрывают программы разработки вакцин западного происхождения".

Эти страны, в частности, врут о том, что западные вакцины неэффективны и бесполезны, а также преувеличивают их побочные эффекты.

По словам Псаки, люди в соцсетях не проверяют такую информацию и не знают, кто есть ее источником.

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что социальные сети, такие как Facebook "убивают людей", разрешая размещать ложную информацию о COVID-вакцинах.

Прямая речь Байдена: "Они убивают людей. Послушайте, единственная пандемия, которая есть — среди невакцинированных. И они убивают людей".

Напомним: В феврале исследователи сообщали, что российские СМИ, связанные с Кремлем, проводят информационную кампанию в странах Латинской Америки и Восточной Европы, направленную на дискредитацию американских вакцин от коронавируса Moderna i Pfizer и продвижение российской вакцины Sputnik V.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусСШАКитайРосcия
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