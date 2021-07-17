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В зіткненні в Афганістані вбили журналіста Reuters

Субота, 17 липня 2021, 05:05
В зіткненні в Афганістані вбили журналіста Reuters

В Афганістані вбили журналіста Reuters Даніша Сіддікі, коли він висвітлював зіткнення між афганськими силами безпеки і бойовиками "Талібану" біля переходу з Пакистаном.

Джерело: Reuters з посиланням на афганського військового чиновника, який попросив не називати його імені до заяви міністерства оборони Афганістану, та представника "Талібану" Забіхулу Муджахіда

Деталі: Як повідомляється, Сіддікі і високопоставлений афганський офіцер були вбиті в результаті  перестрілки талібів. Сіддікі розмовляв з крамарями, коли таліби атакували.

Сіддікі повідомив Reuters, що раніше в п'ятницю він був поранений осколком у руку під час репортажу про зіткнення.

Уточнюється, що Reuters не зміг незалежно перевірити подробиці бойових дій, описаних афганським чиновником.

Муджахід сказав, що "Талібану" не було відомо про те, що з цього місця був репортаж журналіста про те, що він назвав "запеклим боєм", і що неясно, як був убитий Сіддікі.

Президент Афганістану Ашраф Гані сказав, що він "глибоко засмучений шокуючими повідомленнями" про смерть Сіддікі і висловив співчуття його родині.

Сіддікі працював журналістом з початку цього тижня в складі афганських спецпідрозділів, які базуються в південній провінції Кандагар, і писав про бойові дії між афганськими командос і бойовиками Талібану.

"Українська правда" у Threads

Теми: медіаАфганістан
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