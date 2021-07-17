В столкновении в Афганистане убили журналиста Reuters

В Афганистане убили журналиста Reuters Даниша Сиддики, когда он освещал столкновения между афганскими силами безопасности и боевиками "Талибана" возле перехода с Пакистаном.

Источник: Reuters со ссылкой на афганского военного чиновника, попросивший не называть его имени до заявления министерства обороны Афганистана, и представителя "Талибана" Забихуллу Муджахида

Детали: Как сообщается, Сиддики и высокопоставленный афганский офицер были убиты в результате перестрелки талибов. Сиддики разговаривал с торговцами, когда талибы атаковали.

Сиддики сообщил Reuters, что ранее в пятницу он был ранен осколком в руку во время репортажа о столкновении.

Уточняется, что Reuters не смог независимо проверить подробности боевых действий, описанных афганским чиновником.

Муджахид сказал, что "Талибану" не было известно о том, что с этого места был репортаж журналиста о том, что он назвал "ярым боем", и неясно, как был убит Сиддики.

Президент Афганистана Ашраф Гани сказал, что он "глубоко опечален шокирующими сообщениями" о смерти Сиддики и выразил соболезнования его семье.

Сиддики работал журналистом с начала этой недели в составе афганских спецподразделений, которые базируются в южной провинции Кандагар, и писал о боевых действиях между афганскими коммандос и боевиками "Талибана".