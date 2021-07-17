Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В столкновении в Афганистане убили журналиста Reuters

Суббота, 17 июля 2021, 05:05
В столкновении в Афганистане убили журналиста Reuters

В Афганистане убили журналиста Reuters Даниша Сиддики, когда он освещал столкновения между афганскими силами безопасности и боевиками "Талибана" возле перехода с Пакистаном.

Источник: Reuters со ссылкой на афганского военного чиновника, попросивший не называть его имени до  заявления министерства обороны Афганистана, и представителя "Талибана" Забихуллу Муджахида

Детали: Как сообщается, Сиддики и высокопоставленный афганский офицер были убиты в результате перестрелки талибов. Сиддики разговаривал с торговцами, когда талибы атаковали.

Сиддики сообщил Reuters, что ранее в пятницу он был ранен осколком в руку во время репортажа о столкновении.

Уточняется, что Reuters не смог независимо проверить подробности боевых действий, описанных афганским чиновником.

Муджахид сказал, что "Талибану" не было известно о том, что с этого места был репортаж журналиста о том, что он назвал "ярым боем", и неясно, как был убит Сиддики.

Президент Афганистана Ашраф Гани сказал, что он "глубоко опечален шокирующими сообщениями" о смерти Сиддики и выразил соболезнования его семье.

Сиддики работал журналистом с начала этой недели в составе афганских спецподразделений, которые базируются в южной провинции Кандагар, и писал о боевых действиях между афганскими коммандос и боевиками "Талибана".

Темы: медиаАфганистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
медиа
Оператор Deutsche Welle ранен российскими кассетными боеприпасами – компания
Медиагруппа Пригожина окончательно не закрыта, а тролли продолжают активность – FT
В телемарафоне показали кадры с российскими МЧС-никами на Херсонщине
Последние новости
03:22
видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: