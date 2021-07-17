У регіонах в Китаї дитина нещеплених батьків не зможе ходити в школу

Деякі місцеві органи влади в Китаї заявили, що у вересні учні, чия сім'я не буде повністю вакцинована, не зможуть відвідувати школи.

Джерело: BBС

Деталі: Зокрема в оголошенні, опублікованому в провінції Гуансі раніше на цьому тижні, зазначається, що "ті, кому ще не зробили щеплення, повинні поквапитися і отримати щеплення, щоб не вплинути на повернення вашої дитини до школи". Уточнюється, що ця постанова поширюється на учнів різного віку.

Місцеві органи влади в інших провінціях, включаючи Цзянси і Хенань, видали аналогічні директиви.

BBС пише, що правила відрізняються від регіону до регіону: у Пінсяні провінції Хебей учням у віці від 12 до 17 років не дозволять повернутися в школу, якщо вони не будуть повністю вакциновані. Неясно, чи стосується це до учнів інших вікових груп.

Ханьчен в провінції Шеньсі заявив, що нещепленим людям буде заборонено відвідувати, зокрема, готелі, ресторани і розважальні заклади.

Терміни різняться в різних містах, але здебільшого це - кінець липня, щоб люди могли зробити щеплення до того, як наберуть чинності суворі заходи.

Вищі органи охорони здоров'я Китаю заявили, що, хоча людей слід заохочувати до щеплення, рішення залишається за ними.

Наразі в Китаї зробили більше 1,4 млрд щеплень. Китай поставив перед собою мету вакцинувати 64% населення до кінця року.

Нагадаємо: У Китаї громадяни отримали більше мільярда доз вакцини проти коронавірусу, таким чином на країну припадає третина усіх COVID-щеплень у світі. Влада Китаю планує до липня повністю вакцинувати 40% населення країни. А Національна комісія з охорони здоров’я заявляє, що метою є повна імунізація 70% населення до кінця 2021 року.