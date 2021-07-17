В регионах в Китае ребенок непривитых родителей не сможет ходить в школу

Некоторые местные органы власти в Китае заявили, что в сентябре ученики, чья семья не будет полностью вакцинирована, не смогут посещать школы.

Источник: BBС



Детали: В частности в объявлении, опубликованном в провинции Гуанси ранее на этой неделе, отмечается, что "те, кому еще не сделали прививки, должны поторопиться и получить прививки, чтобы не повлиять на возвращение вашего ребенка в школу". Уточняется, что это постановление распространяется на учащихся разного возраста.

Местные органы власти в других провинциях, включая Цзянси и Хэнань, выдали аналогичные директивы.

BBС пишет, что правила отличаются от региона к региону: в Пинсян провинции Хэбэй ученикам в возрасте от 12 до 17 лет не позволят вернуться в школу, если они не будут полностью вакцинированы. Неясно, относится ли это к ученикам других возрастных групп.

Ханьчен в провинции Шэньси заявил, что непривитым людям будет запрещено посещать, в частности, гостиницы, рестораны и развлекательные заведения.

Сроки различаются в разных городах, но в основном это - конец июля, чтобы люди могли сделать прививки до того, как вступят в силу строгие меры.

Высшие органы здравоохранения Китая заявили, что, хотя людей следует поощрять к прививке, решение остается за ними.

Напомним: В Китае граждане получили более миллиарда доз вакцины против коронавируса, таким образом на страну приходится треть всех COVID-прививок в мире. Власти Китая планируют к июлю полностью вакцинировать 40% населения страны. А Национальная комиссия по здравоохранению заявляет, что целью является полная иммунизация 70% населения к концу 2021 года.