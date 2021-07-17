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Британія вийшла на друге місце у світі за поширеністю COVID-19

Субота, 17 липня 2021, 07:19
Британія вийшла на друге місце у світі за поширеністю COVID-19

За добу 15 липня у світі зареєстрували 562 570 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Індонезії – 54 тисячі випадків, у Британії – 51 870, у Бразилії – 45 591.

Крім того, у США – 40 529 заражень, в Індії -  38 112.

Україна з 737 випадками знаходиться на 70 місці у світі між Сенегалом та Кенією. В Європі Україна на 14 місці.

За добу 8 653 людей у світі померли. За цим показником Україна на 44 місці в світі і на 4 в Європі.

 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Нагадаємо: 15 липня в Україні зафіксовано 737 випадків COVID-19, 17 людей померли. Госпіталізовано за минулу добу 422 особи, одужало – 616 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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