Британия вышла на второе место в мире по распространенности COVID-19

За сутки 15 июля в мире зарегистрировали 562 570 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индонезии - 54 000 случаев, в Великобритании - 51 870, в Бразилии - 45 591.

Кроме того, в США - 40 529 заражений, в Индии - 38 112.

Украина с 737 случаями находится на 70 месте в мире между Сенегалом и Кенией. В Европе Украина на 14 месте.

За сутки 8653 человека в мире умерли. По этому показателю Украина на 44 месте в мире и на 4 в Европе.



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Напомним: 15 июля в Украине зафиксировано 737 случаев COVID-19, 17 человек умерли. Госпитализированы за минувшие сутки 422 человека, выздоровели - 616 человек.