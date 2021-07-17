Аварія автобуса на Рівненщині: 4 людей у реанімації, 23 травмовано

Четверо з 17 постраждалих внаслідок аварії автобуса сполученням Київ-Вроцлав на Рівненщині перебувають у реанімації, двох уже прооперували.

Джерело: голова Рівненської обласної держадміністрації Віталій Коваль у Facebook, поліція Рівненської області

Дослівно: Потерпілі доставлені в Радивилівську та Бродівську лікарні. Медики кажуть, що стан більшості людей стабільний. Четверо з них в реанімації, двох уже прооперували".

Деталі: За словами голови ОДА, водій автобуса з'їхав у кювет, уникаючи наїзду на пішохода.

В автобусі перебувало 40 людей, 17 з них госпіталізовані.

Пізніше в поліції Рівненської області повідомили, що в салоні автобуса, крім двох водіїв, перебувало "орієнтовно 58 пасажирів" — жителів Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та м. Київ.

Внаслідок ДТП у цілому травмувалися 23 особи. Пішохід та двоє пасажирів госпіталізовані у реанімаційне відділення, іще двоє перебувають у травматології Дубенської міської лікарні, 11 — із незначними травмами знаходяться у Радивилівській ЦРЛ.

Крім того, семеро пасажирів із різними травмами госпіталізовані у Бродівську центральну міську лікарню.

"За попередньою інформацією, кермувальник уникав наїзду на пішохода, який рухався проїзною частиною назустріч", - зазначили в поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини автопригоди встановлюються.

Що передувало: У суботу вночі на Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав, спершу повідомлялося про госпіталізацію 16 осіб.