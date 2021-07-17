Авария автобуса в Ровенской области: 4 человека в реанимации, 23 пострадавших

Четверо из 17 пострадавших в результате аварии автобуса сообщением Киев-Вроцлав на Ровенщине находятся в реанимации, двоих уже прооперировали.

Источник: председатель Ровенской областной госадминистрации Виталий Коваль в Facebook, полиция Ровенской области

Дословно: Пострадавшие доставлены в Радивиловскую и Бродовскую больницы. Медики говорят, что состояние большинства людей стабильное. Четверо из них в реанимации, двух уже прооперировали".

Детали: По словам председателя ОГА, водитель автобуса съехал в кювет, избегая наезда на пешехода.

В автобусе находилось 40 человек, 17 из них госпитализированы.

Позже в полиции Ровенской области сообщили, что в салоне автобуса, кроме двух водителей, находилось "ориентировочно 58 пассажиров" – жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и г. Киев.

В результате ДТП в целом травмы 23 человека. Пешеход и двое пассажиров госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии Дубенской городской больницы, 11 – с незначительными травмами находятся в Радивиловской ЦРБ.

Кроме того, семь пассажиров с различными травмами госпитализированы в Бродовскую центральную городскую больницу.

"По предварительной информации, водитель уходил от наезда на пешехода, который двигался по проезжей части навстречу", - отметили в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Что предшествовало: В субботу ночью на Ровенщине перевернулся автобус Киев-Вроцлав, сначала сообщалось о госпитализации 16 человек.