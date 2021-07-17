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У Запоріжжі в ТРЦ всіх бажаючих щеплюють вакциною Pfizer

Субота, 17 липня 2021, 12:51

У Запоріжжі в ТРЦ "CITY MALL" відкрився центр масової вакцинації проти коронавірусу, де всі бажаючі можуть зробити щеплення вакциною Pfizer.

Джерело: Укрінформ із посиланням на заступника директора центру первинної медико-санітарної допомоги Наталію Гришину

Пряма мова: "Нашими бригадами організовано вакцинацію проти коронавірусу. Проводиться вакциною Pfizer.

Працювати будемо у вихідні: щосуботи та щонеділі з 10:00 до 18:00. Приблизно чекаємо 350 осіб".

Деталі: У приміщенні торгівельного комплексу під центр вакцинації відвели площу в 300 квадратних метрів. Для проведення вакцинації там підготували відділи для реєстрації, медичного огляду, самого процесу вакцинації.

Медики запевнили, що дотримуються всіх холодових режимів. Повторне щеплення робитимуть через 21 день.

Що передувало: У Києві в Міжнародному виставковому центрі почали щепити проти COVID-19 вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, однак отримати щеплення цим препаратом в центрі вакцинації можуть наразі лише люди віком від 60 років.

Чернігів став першим містом в Україні, в якому в пунктах масової вакцинації громадяни можуть за власним бажанням зробити щеплення препаратом компанії Pfizer.

Теми: Запоріжжявакцинація


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