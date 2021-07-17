Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Запорожье в ТРЦ всех желающих прививают вакциной Pfizer

Суббота, 17 июля 2021, 12:51

В Запорожье в ТРЦ "CITY MALL" открылся центр массовой вакцинации против коронавируса, где все желающие могут сделать прививку вакциной Pfizer.

Источник: Укринформ со ссылкой на заместителя директора центра первичной медико-санитарной помощи Наталью Гришину

Прямая речь: "Нашими бригадами организована вакцинация против коронавируса. Проводится вакциной Pfizer.

Работать будем в выходные: каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Примерно ждем 350 человек".

Детали: В помещении торгового комплекса под центр вакцинации отвели площадь в 300 квадратных метров. Для проведения вакцинации там подготовили отделы для регистрации, медицинского осмотра, самого процесса вакцинации.

Медики заверили, что придерживаются всех холодовых режимов. Повторную прививку будут делать через 21 день.

Что предшествовало: В Киеве в Международном выставочном центре начали прививать против COVID-19 вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, однако получить прививку этим препаратом в центре вакцинации могут пока только люди в возрасте от 60 лет.

Чернигов стал первым городом в Украине, где в пунктах массовой вакцинации граждане могут по собственному желанию сделать прививку препаратом компании Pfizer.

Темы: Запорожьевакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, фотоКаннский кинофестиваль: лучшим фильмом признали ленту "Титан"

В НАТО думают о расширении доступа Украины к средствам наблюдения

Украинский фильм про Бабий Яр получил награду Каннского кинофестиваля

Москва недовольна визитом в Украину представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Пост Зеленского про MH17 без упоминания России в ОП объяснили спецификой соцсетей

Молдова временно перекроет трассу, соединяющую Румынию и Украину

Все новости...
Запорожье
Фейковый горсовет в Энергодаре не прошел: СБУ помешала
В Запорожье хотели халтурно отремонтировать взлетную полосу аэропорта. СБУ не дала
Стрельба в ресторане Запорожья: появился еще один пострадавший
Последние новости
23:39
видео, фотоКаннский кинофестиваль: лучшим фильмом признали ленту "Титан"
22:56
В НАТО думают о расширении доступа Украины к средствам наблюдения
22:37
В Греции на курортном острове запретили музыку в ресторанах и барах
21:50
Украинский фильм про Бабий Яр получил награду Каннского кинофестиваля
21:09
В лагере произошло массовое отравление детей, чиновники ищут причину
20:33
Глава Минздрава Британии сделал прививку, но все равно заразился коронавирусом
20:18
Москва недовольна визитом в Украину представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
19:49
фотоВ Нидерландах почтили память погибших в катастрофе МН17
19:22
В Бельгии возросло число погибших из-за наводнения, продолжаются спасательные операции
19:08
Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции и ранили двух бойцов
Все новости...