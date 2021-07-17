В Запорожье в ТРЦ всех желающих прививают вакциной Pfizer

В Запорожье в ТРЦ "CITY MALL" открылся центр массовой вакцинации против коронавируса, где все желающие могут сделать прививку вакциной Pfizer.

Источник: Укринформ со ссылкой на заместителя директора центра первичной медико-санитарной помощи Наталью Гришину

Прямая речь: "Нашими бригадами организована вакцинация против коронавируса. Проводится вакциной Pfizer.

Работать будем в выходные: каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Примерно ждем 350 человек".

Детали: В помещении торгового комплекса под центр вакцинации отвели площадь в 300 квадратных метров. Для проведения вакцинации там подготовили отделы для регистрации, медицинского осмотра, самого процесса вакцинации.

Медики заверили, что придерживаются всех холодовых режимов. Повторную прививку будут делать через 21 день.

Что предшествовало: В Киеве в Международном выставочном центре начали прививать против COVID-19 вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, однако получить прививку этим препаратом в центре вакцинации могут пока только люди в возрасте от 60 лет.

Чернигов стал первым городом в Украине, где в пунктах массовой вакцинации граждане могут по собственному желанию сделать прививку препаратом компании Pfizer.