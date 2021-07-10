У Чернігові почали щеплювати вакциною Pfizer усіх охочих

Чернігів став першим містом в Україні, в якому в пунктах масової вакцинації громадяни можуть за власним бажанням зробити щеплення препаратом компанії Pfizer.

Джерело: керівник Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар у Facebook

Пряма мова: "Ось і пройшов перший день вакцинації вакциною Pfizer, сьогодні Чернігів став першим містом в Україні, в якому проводили щеплення вакциною Pfizer в пунктах масової вакцинації.

На сьогоднішній день маємо такі цифри: 686 людей вакцинувалися вакциною Pfizer у торгівельному центрі Hollywood, 420 також вакциною Pfizer у ЦУМ Чернігів, і всього 194 людини прийшло вакцинуватися до Деснянської районної ради вакциною CoronaVac".

Деталі: За словами Кухара, з цієї статистики можна зробити висновок, що жителі міста віддають перевагу вакцині Pfizer.

При цьому на минулих вихідних пункт масової вакцинації робив близько 400 щеплень в день вакциною CoronaVac.

Кухар нагадав, що у неділю, 11 липня, в торговельних центрах Чернігова ЦУМ та Hollywood з 10:00 до 16:00 працюватимуть пункти вакцинації, де всі бажаючі зможуть зробити щеплення від коронавірусної інфекції вакциною Pfizer.

Нагадаємо:

За добу 9 липня в Україні проти коронавірусу було щеплено рекордні 114 660 осіб.

У травні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

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