Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Чернігові почали щеплювати вакциною Pfizer усіх охочих

Субота, 10 липня 2021, 22:13

Чернігів став першим містом в Україні, в якому в пунктах масової вакцинації громадяни можуть за власним бажанням зробити щеплення препаратом компанії Pfizer.

Джерело: керівник Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар у Facebook

Пряма мова: "Ось і пройшов перший день вакцинації вакциною Pfizer, сьогодні Чернігів став першим містом в Україні, в якому проводили щеплення вакциною Pfizer в пунктах масової вакцинації.

На сьогоднішній день маємо такі цифри: 686 людей вакцинувалися вакциною Pfizer у торгівельному центрі Hollywood, 420 також вакциною Pfizer у ЦУМ Чернігів, і всього 194 людини прийшло вакцинуватися до Деснянської районної ради вакциною CoronaVac".

Деталі: За словами Кухара, з цієї статистики можна зробити висновок, що жителі міста віддають перевагу вакцині Pfizer.

При цьому на минулих вихідних пункт масової вакцинації робив близько 400 щеплень в день вакциною CoronaVac.

Кухар нагадав, що у неділю, 11 липня, в торговельних центрах Чернігова ЦУМ та Hollywood з 10:00 до 16:00 працюватимуть пункти вакцинації, де всі бажаючі зможуть зробити щеплення від коронавірусної інфекції вакциною Pfizer.

Нагадаємо:

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинаціяЧернігівкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ Києві знайшли іноземця, який днями утік із зали суду

Окупанти визнають рекордний сплеск Covid у Криму

Футбол: Аргентина обіграла Бразилію і стала володарем Кубка Америки

Санду проти Додона: у Молдові проходять парламентські вибори

Науковці розповіли про смерть жінки, зараженої двома штамами Covid одночасно

Головні новини суботи і ночі: рекорд щеплень, сходження потяга з рейок

Усі новини...
вакцинація
Кордони для свободи
Ляшко пояснив, чому вакцинуватися проти Covid потрібно саме зараз
У Туреччині дослідники розрахували ефективність вакцини CoronaVac
Останні новини
13:17
В Туреччині розбився мікроавтобус з мігрантами, 12 загиблих
13:00
Магістральні газопроводи України отримали незалежних членів наглядової ради
12:53
У Тбілісі помер телеоператор, побитий під час акції проти ЛГБТ-маршу
12:38
Блок Меркель далі нарощує відрив від "Зелених" перед виборами в Німеччині
12:24
Естонія посилила охорону кордону через наплив мігрантів у Литву з Білорусі
12:17
фотоУ Києві знайшли іноземця, який днями утік із зали суду
11:38
Болгарія достроково обирає парламент
11:34
На фондовому ринку поповнення: єврооблігації Укрексіму, МХП, Нафтогазу та інших
11:18
У Німеччині вперше оголосили надзвичайну ситуацію через кібератаки
11:13
відео, доповненоНа трасі під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами
Усі новини...