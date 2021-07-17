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У МОЗ розповіли, коли почнуть робити Covid-щеплення дітям і за яких умов

Субота, 17 липня 2021, 14:56

В Україні під час п’ятої хвилі вакцинації дозволять щепити проти коронавірусу деяких дітей при виїзді за кордон, за умови, якщо вони матимуть відповідні рекомендації лікарів.

Джерело: керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров’я Олександр Заїка, якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "Під час п’ятої хвилі буде дозволятися вакцинація дітей, але потрібно буде дивитися по наших рекомендаціях, яким саме дітям в першу чергу треба буде надавати перевагу".

Деталі: За словами Заїки, неповнолітнім віком від 12 до 16 років робитимуть щеплення препаратом Pfizer, і буде чіткий алгоритм, у яких саме випадках. Наприклад, вакцинація буде потрібна дітям, що їдуть за кордон на навчання, змагання, конкурси, і такі подорожі передбачають вакцинацію.

Посадовець уточнив, що щеплення дітей проходитиме за рекомендаціями лікарів.

Він додав, що Центр громадського здоров’я зараз у першу чергу робить акцент на вакцинації цільових груп, котрі не встигли отримати щеплення під час попередніх етапів вакцинації. Зокрема, йдеться про людей, старших 65 років.

Нагадаємо:

  • За добу 16 липня в Україні проти COVID-19 було щеплено 111 150 осіб, з початку вакцинальної кампанії проведено більше 4 мільйонів щеплень.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: дітикоронавірусвакцинаціяМОЗ


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