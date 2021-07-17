В Україні зробили вже 4 мільйони щеплень проти COVID

За добу 16 липня в Україні проти COVID-19 було щеплено 111 150 осіб, з початку вакцинальної кампанії проведено більше 4 мільйонів щеплень.

Джерело: МОЗ

Деталі: За добу першу дозу отримали 65 226 людей, повністю імунізовані – 45 924 людини.

Протягом доби працювали 741 мобільних бригад, 1615 пункти щеплення, 56 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 604 862 людини, з них отримали 1 дозу – 2 604 860 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 406 180 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 4 011 040 щеплень.

Що передувало: Протягом доби 15 липня в України вакцинували проти COVID-19 рекордну кількість людей - більше 117 тисяч.

Передісторія:

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП