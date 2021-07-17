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В Минздраве рассказали, когда начнут делать Covid-прививки детям и при каких условиях

Суббота, 17 июля 2021, 14:56
В Минздраве рассказали, когда начнут делать Covid-прививки детям и при каких условиях

В Украине во время пятой волны вакцинации заррешат прививать против коронавируса некоторых детей при выезде за границу, при условии, если они будут иметь соответствующие рекомендации врачей.

Источник: руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь надо будет отдавать предпочтение".

Детали: По словам Заики, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 16 лет получат прививки препаратом Pfizer, а также будет описан четкий алгоритм, в каких именно случаях нужно делать прививки. Например, вакцинация будет нужна детям, которые едут за границу на учебу, соревнования, конкурсы, и такие путешествия предусматривают вакцинацию.

Чиновник уточнил, что прививки детям будут делать по рекомендациям врачей.

Он добавил, что Центр общественного здоровья сейчас в первую очередь делает акцент на вакцинации целевых групп, которые не успели получить прививку во время предыдущих этапов вакцинации. В частности, речь идет о людях старше 65 лет.

Напомним:

  • 16 июля в Украине против COVID-19 было привито 111 150 человек, с начала прививочной кампании проведено более 4 миллионов прививок.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: детикоронавирусвакцинацияМинздрав
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