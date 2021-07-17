В Олімпійському містечку в Токіо виявили перший випадок Covid-19

Перший випадок зараження коронавірусом був зареєстрований у суботу, 17 липня, в Олімпійському містечку в Токіо.

Джерело: DW з посиланням на інформацію, що надійшла з організаційного комітету Олімпійських ігор

Деталі: Позитивний результат дав черговий щоденний тест на коронавірус в Олімпійському містечку, який "здав іноземець з-поміж організаторів Олімпіади".

Іноземець прибув до Японії та оселився в комплексі для членів делегацій країн-учасниць ігор. Ці дані підтвердив генеральний директор оргкомітету "Токіо-2020" Тосіро Муто. Однак ім'я і громадянство хворого з метою збереження конфіденційності не розголошуються.

Дотепер позитивний результат тесту на коронавірус було зафіксовано у 45 осіб, що мають стосунок до ігор, в тому числі у персоналу, членів делегацій, журналістів.

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