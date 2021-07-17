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В Олимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай Covid-19

Суббота, 17 июля 2021, 15:19

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в субботу, 17 июля, в Олимпийской деревне в Токио.

Источник: DW со ссылкой на информацию, поступившую из организационного комитета Олимпийских игр

Детали: Положительный результат показал ежедневный тест на коронавирус в Олимпийской деревне, который был сдан "иностранцем среди организаторов Олимпиады".

Иностранец прибыл в Японию и поселился в комплексе для членов делегаций стран-участниц игр. Эти данные подтвердил генеральный директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто. Однако имя и гражданство больного с целью сохранения конфиденциальности не разглашаются.

Ранее положительный результат теста на коронавирус был зафиксирован у 45 человек, имеющих отношение к играм, в том числе у персонала, членов делегаций, журналистов.

Напомним:

  • Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.
  • Организаторы Олимпиады в Токио изменили процедуру вручения наград за пандемии COVID-19, теперь запрещены рукопожатия и объятия, а спортсмены сами одевать себе на шею медали.

Темы: ОлимпиадаЯпониякоронавирусспорт
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