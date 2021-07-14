Олімпіада в Токіо: через COVID змінили правила нагородження призерів
Організатори Олімпіади в Токіо змінили процедуру вручення нагород через пандемію COVID-19, тепер заборонені рукостискання та обійми, а спортсмени самі одягатимуть собі на шию медалі.
Джерело: глава МОК Томас Бах на пресконференції, якого цитує AP
Деталі: Традиційно нагороди переможцям вручають члени МОК або спортивні чиновники.
Тепер медалі будуть підносити спортсменам на підносі, а вони самі повинні будуть нагороду надягати собі на шию.
Бах додав, що на церемонії нагородження також заборонені рукостискання та обійми.
Пряма мова Баха: "Буде зроблено так, щоб людина, яка покладе медаль на піднос, робила це тільки в рукавичках. Щоб спортсмен міг бути впевнений, що ніхто не торкався до нагород раніше".
Довідка: Олімпіада пройде в Токіо з 23 липня по 8 серпня.
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