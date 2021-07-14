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Олімпіада в Токіо: через COVID змінили правила нагородження призерів

Середа, 14 липня 2021, 22:19
Олімпіада в Токіо: через COVID змінили правила нагородження призерів

Організатори Олімпіади в Токіо змінили процедуру вручення нагород через пандемію COVID-19, тепер заборонені рукостискання та обійми, а спортсмени самі одягатимуть собі на шию медалі.

Джерело: глава МОК Томас Бах на пресконференції, якого цитує AP

Деталі: Традиційно нагороди переможцям вручають члени МОК або спортивні чиновники.

Тепер медалі будуть підносити спортсменам на підносі, а вони самі повинні будуть нагороду надягати собі на шию.

Бах додав, що на церемонії нагородження також заборонені рукостискання та обійми.

Пряма мова Баха: "Буде зроблено так, щоб людина, яка покладе медаль на піднос, робила це тільки в рукавичках. Щоб спортсмен міг бути впевнений, що ніхто не торкався до нагород раніше".

Довідка: Олімпіада пройде в Токіо з 23 липня по 8 серпня.

Нагадаємо:

  • Виконком Національного олімпійського комітету України затвердив склад Олімпійської збірної України для участі в Олімпійських іграх, що пройдуть цього літа у Токіо.
  • Російські спортсмени отримали інструкцію, як поводитися на Олімпіаді в Токіо і відповідати на "провокаційні питання", зокрема щодо анексованого Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіадаспорткоронавірусепідемія
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