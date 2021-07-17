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Австрія вивчає інформацію про випадки "гаванського синдрому" серед дипломатів США

Субота, 17 липня 2021, 17:57

Австрія співпрацює з владою США, щоб розібратися в повідомленнях про серію ймовірних випадків захворювання, відомих як "гаванський синдром", серед американських дипломатів у Відні.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Австрії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив минулого місяця, що його країна проводить розслідування того, хто або що викликало те, що, за його підозрами, було "спрямованим" радіочастотним нападом на американських дипломатів, який призвів до різних неврологічних захворювань і вперше проявився в кубинській столиці Гавані в 2016 році.

Журнал New Yorker повідомив в п'ятницю, що з того часу, як в січні президент США Джо Байден вступив на посаду, близько двох десятків американських розвідників, дипломатів та інших офіційних осіб у Відні повідомили про симптоми, аналогічні симптомам "гаванського синдрому", що робить його другою за величиною гарячою точкою після Гавани.

"Ми дуже серйозно ставимося до цих звітів і відповідно до нашої ролі приймаючої держави працюємо з владою США, щоб спільно розібратися в цьому", - йдеться в короткій заяві МЗС Австрії.

Відень є домом для кількох агентств ООН і Організації з безпеки і співпраці в Європі, а це означає, що у великих країн, таких як Сполучені Штати і Росія, часто є три посли і велика дипломатична присутність там.

На сайті МЗС Австрії зазначено, що в даний час у Відні перебувають 158 американських дипломатів.

Нагадаємо, назва "Гаванський синдром" з'явилася після інцидентів у столиці Куби, де з кінця 2016 року американські дипломати повідомляли про сильний головний біль, нудоту, втому і погіршення координації та слуху. У 2018 році аналогічні симптоми з'явилися у співробітників консульства в Китаї, наприкінці квітня 2021 року стало відомо, що два схожих випадки були зафіксовані вже на території США.

Теми: СШААвстріяРосія


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