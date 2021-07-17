Австрия изучает информацию о случаях "гаванского синдрома" среди дипломатов США

Австрия сотрудничает с властями США, чтобы разобраться в сообщениях о серии предполагаемых случаев заболевания, известных как "гаванский синдром", среди американских дипломатов в Вене.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Австрии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в прошлом месяце, что его страна проводит общегосударственный обзор того, кто или что вызвало то, что, по его подозрениям, было "направленным" радиочастотным нападением на американских дипломатов, которое привело к различным неврологическим заболеваниям и впервые проявилось в кубинской столице в 2016 году.

Журнал New Yorker сообщил в пятницу, что с тех пор, как в январе президент США Джо Байден вступил в должность, около двух десятков американских разведчиков, дипломатов и других официальных лиц в Вене сообщили о симптомах, аналогичных симптомам "гаванского синдрома", что делает ее второй по величине горячей точкой после Гаваны.

"Мы очень серьезно относимся к этим отчетам и в соответствии с нашей ролью принимающего государства работаем с властями США, чтобы совместно разобраться в этом", - говорится в коротком заявлении МИД Австрии.

Вена является домом для нескольких агентств ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а это означает, что у более крупных стран, таких как Соединенные Штаты и Россия, часто есть три посла и большое дипломатическое присутствие там.

На сайте МИД Австрии указано, что в настоящее время в Вене находятся 158 американских дипломатов.

Напомним, название "Гаванский синдром" появилось после инцидентов в столице Кубы, где с конца 2016 года американские дипломаты сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости и ухудшении координации и слуха. В 2018 году аналогичные симптомы появились у сотрудников консульства в Китае, а в конце апреля 2021 стало известно, что два похожих случая были зафиксированы уже на территории США.