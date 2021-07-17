Гібридні війська РФ обстріляли українські позиції й поранили двох бійців

У суботу, 17 липня, незаконні збройні формування РФ на сході України здійснили 6 обстрілів, внаслідок яких двох українських бійців було поранено.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У штабі констатували, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про режим "тиші" у Луганській та Донецькій областях.

Протягом поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, з яких 6 – це обстріли.

Так, поблизу Чермалика противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї. В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

В напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.

У районі селища Піски ворог обстріляв позиції Збройних сил України з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотника "Орлан-10".

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

В результаті ворожих обстрілів отримали поранення двоє військових зі складу Об’єднаних сил.

Дослівно: "Захисники знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний. На обстріли противника наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь".