Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Гібридні війська РФ обстріляли українські позиції й поранили двох бійців

Субота, 17 липня 2021, 19:08

У суботу, 17 липня, незаконні збройні формування РФ на сході України здійснили 6 обстрілів, внаслідок яких двох українських бійців було поранено.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У штабі констатували, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про режим "тиші" у Луганській та Донецькій областях.

Протягом поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, з яких 6 – це обстріли.

Так, поблизу Чермалика противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї. В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

В напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.

У районі селища Піски ворог обстріляв позиції Збройних сил України з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотника "Орлан-10".

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

В результаті ворожих обстрілів отримали поранення двоє військових зі складу Об’єднаних сил.

Дослівно: "Захисники знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний. На обстріли противника наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь".

Українська правда
Теми: війнаООСРосіяОРДЛО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Британії — найбільше нових COVID-випадків у світі

У Facebook відповіли на заяву Байдена, що соцмережі “вбивають людей”

Авіаналіт в Афганістані вбив 10 талібів

відео, фотоКаннський кінофестиваль: кращим фільмом визнали стрічку "Титан"

У НАТО міркують про розширення доступу України до засобів спостереження

У Греції на курортному острові заборонили музику в ресторанах і барах

Усі новини...
війна
Безпілотник окупантів перетнув лінію розмежування
Рада ухвалила закон про національний спротив і збільшила чисельність ЗСУ
Доба на Донбасі: обстріли, ворожі безпілотники, поранені бійці ЗСУ
Останні новини
07:42
За добу окупанти 13 разів порушили “тишу” на Донбасі, були поранені
07:20
У двох спортсменів в Олімпійському селищі в Токіо підтвердили COVID-19
06:18
"Ростех" показав новий винищувач, де у прицілі видно схожий на Defender корабель
05:30
У Британії — найбільше нових COVID-випадків у світі
04:45
Бойовики в Нігерії скоїли наліт на села і викрали 60 жителів
04:10
У Facebook відповіли на заяву Байдена, що соцмережі “вбивають людей”
03:27
Повені в Європі: загинули 170 осіб
02:30
Франція змінила правила в’їзду на тлі посилення пандемії
01:21
Авіаналіт в Афганістані вбив 10 талібів
00:27
ЗМІ: Британія відмовилася від масової вакцинації підлітків
Усі новини...