Гібридні війська РФ обстріляли українські позиції й поранили двох бійців
У суботу, 17 липня, незаконні збройні формування РФ на сході України здійснили 6 обстрілів, внаслідок яких двох українських бійців було поранено.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: У штабі констатували, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про режим "тиші" у Луганській та Донецькій областях.
Протягом поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, з яких 6 – це обстріли.
Так, поблизу Чермалика противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї. В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.
В напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.
У районі селища Піски ворог обстріляв позиції Збройних сил України з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотника "Орлан-10".
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.
В результаті ворожих обстрілів отримали поранення двоє військових зі складу Об’єднаних сил.
Дослівно: "Захисники знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний. На обстріли противника наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь".