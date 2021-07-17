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Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции и ранили двух бойцов

Суббота, 17 июля 2021, 19:08
Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции и ранили двух бойцов

В субботу, 17 июля, незаконные вооруженные формирования РФ на востоке Украины осуществили 6 обстрелов, в результате которых двое украинских бойцов были ранены.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В штабе констатировали, что российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности о режиме "тишины" в Луганской и Донецкой областях.

В течение текущих суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, из которых 6 – это обстрелы.

Так, вблизи Чермалыка противник обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия. В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

У Широкино и Павлополя российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122-мм.

В районе поселка Пески враг обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10".

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

В результате вражеских обстрелов получили ранения двое военных из состава Объединенных сил.

Дословно: "Защитники находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное. На обстрелы противника наши подразделения открывали ответный огонь".

Украинская правда
Темы: войнаООСРосcияОРДЛО
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