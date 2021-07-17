Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Український фільм про Бабин Яр отримав нагороду Каннського кінофестивалю

Субота, 17 липня 2021, 21:50
Український фільм про Бабин Яр отримав нагороду Каннського кінофестивалю
Сергій Лозниця

Український режисер Сергій Лозниця отримав спеціальний приз журі премії "Золоте око" на Каннському кінофестивалі за документальний фільм "Бабин Яр. Контекст" про вбивства євреїв нацистами в Києві в часи Другої світової війни.

Джерело: Лозниця у Facebook

Деталі: Прем’єра документального фільму "Бабин Яр. Контекст" відбулася на Каннському кінофестивалі 11 липня поза основним конкурсом, у програмі спеціального показу.

Художній керівник Меморіального центру "Бабин Яр" Ілля Хржановський під час церемонії зачитав лист Лозниці на адресу журі та Фестивалю і прийняв нагороду від імені режисера.

Лозниця висловив сподівання, що ця нагорода допоможе фільму охопити широку аудиторію по всьому світі.

Пряма мова Лозниці: "Я дуже сподіваюся, що цей фільм буде показаний в Україні та надихне на змістовну дискусію. Це особливо важливо для країни, на території якої відбулися ці трагічні події 80 років тому".

Довідково: "Золоте око" – це престижна нагорода, яка надається по суті найкращому документальному фільмові, представленому на кінофестивалі. Цей приз існує з 2015 року, його ініціювала Громадянська спільнота мультимедійних авторів на чолі з Жулі Бертучеллі, а Каннський кінофестиваль надає їй підтримку.

Знати більше: Бабин Яр як іспит для української політики пам’яті

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: кіноБабин Яр
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
кіно
Фукусіма, захоплення літака, подкаст з убивцею: добірка серіалів липня
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Кінофестиваль Миколайчук OPEN назвав переможців
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: