Український фільм про Бабин Яр отримав нагороду Каннського кінофестивалю
Український режисер Сергій Лозниця отримав спеціальний приз журі премії "Золоте око" на Каннському кінофестивалі за документальний фільм "Бабин Яр. Контекст" про вбивства євреїв нацистами в Києві в часи Другої світової війни.
Джерело: Лозниця у Facebook
Деталі: Прем’єра документального фільму "Бабин Яр. Контекст" відбулася на Каннському кінофестивалі 11 липня поза основним конкурсом, у програмі спеціального показу.
Художній керівник Меморіального центру "Бабин Яр" Ілля Хржановський під час церемонії зачитав лист Лозниці на адресу журі та Фестивалю і прийняв нагороду від імені режисера.
Лозниця висловив сподівання, що ця нагорода допоможе фільму охопити широку аудиторію по всьому світі.
Пряма мова Лозниці: "Я дуже сподіваюся, що цей фільм буде показаний в Україні та надихне на змістовну дискусію. Це особливо важливо для країни, на території якої відбулися ці трагічні події 80 років тому".
Довідково: "Золоте око" – це престижна нагорода, яка надається по суті найкращому документальному фільмові, представленому на кінофестивалі. Цей приз існує з 2015 року, його ініціювала Громадянська спільнота мультимедійних авторів на чолі з Жулі Бертучеллі, а Каннський кінофестиваль надає їй підтримку.
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