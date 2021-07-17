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Український фільм про Бабин Яр отримав нагороду Каннського кінофестивалю

Субота, 17 липня 2021, 21:50
Сергій Лозниця

Український режисер Сергій Лозниця отримав спеціальний приз журі премії "Золоте око" на Каннському кінофестивалі за документальний фільм "Бабин Яр. Контекст" про вбивства євреїв нацистами в Києві в часи Другої світової війни.

Джерело: Лозниця у Facebook

Деталі: Прем’єра документального фільму "Бабин Яр. Контекст" відбулася на Каннському кінофестивалі 11 липня поза основним конкурсом, у програмі спеціального показу.

Художній керівник Меморіального центру "Бабин Яр" Ілля Хржановський під час церемонії зачитав лист Лозниці на адресу журі та Фестивалю і прийняв нагороду від імені режисера.

Лозниця висловив сподівання, що ця нагорода допоможе фільму охопити широку аудиторію по всьому світі.

Пряма мова Лозниці: "Я дуже сподіваюся, що цей фільм буде показаний в Україні та надихне на змістовну дискусію. Це особливо важливо для країни, на території якої відбулися ці трагічні події 80 років тому".

Довідково: "Золоте око" – це престижна нагорода, яка надається по суті найкращому документальному фільмові, представленому на кінофестивалі. Цей приз існує з 2015 року, його ініціювала Громадянська спільнота мультимедійних авторів на чолі з Жулі Бертучеллі, а Каннський кінофестиваль надає їй підтримку.

Знати більше: Бабин Яр як іспит для української політики пам’яті

Українська правда
Теми: кіноБабин Яр


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