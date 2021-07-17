Украинский фильм про Бабий Яр получил награду Каннского кинофестиваля

Украинский режиссер Сергей Лозница получил специальный приз жюри премии "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале за документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" об убийствах евреев нацистами в Киеве во времена Второй мировой войны.

Источник: Лозница в Facebook

Детали: Премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" состоялась на Каннском кинофестивале 11 июля вне основного конкурса, в программе специального показа.

Художественный руководитель Мемориального центра "Бабий Яр" Илья Хржановский во время церемонии зачитал письмо Лозницы в адрес жюри и Фестиваля и принял награду от имени режиссера.

Лозница выразил надежду, что эта награда поможет фильму охватить широкую аудиторию по всему миру.

Прямая речь Лозницы: "Я очень надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и вдохновит на содержательную дискуссию. Это особенно важно для страны, на территории которой произошли эти трагические события 80 лет назад".

Справка: "Золотой глаз" - это престижная награда, которая дается лучшему документальному фильму, представленному на кинофестивале. Этот приз существует с 2015 года, его инициировало Гражданское сообщество мультимедийных авторов во главе с Жюли Бертучелли, а Каннский кинофестиваль предоставляет ему поддержку.

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