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Украинский фильм про Бабий Яр получил награду Каннского кинофестиваля

Суббота, 17 июля 2021, 21:50
Сергей Лозница

Украинский режиссер Сергей Лозница получил специальный приз жюри премии "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале за документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" об убийствах евреев нацистами в Киеве во времена Второй мировой войны.

Источник: Лозница в Facebook

Детали: Премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" состоялась на Каннском кинофестивале 11 июля вне основного конкурса, в программе специального показа.

Художественный руководитель Мемориального центра "Бабий Яр" Илья Хржановский во время церемонии зачитал письмо Лозницы в адрес жюри и Фестиваля и принял награду от имени режиссера.

Лозница выразил надежду, что эта награда поможет фильму охватить широкую аудиторию по всему миру.

Прямая речь Лозницы: "Я очень надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и вдохновит на содержательную дискуссию. Это особенно важно для страны, на территории которой произошли эти трагические события 80 лет назад".

Справка: "Золотой глаз" - это престижная награда, которая дается лучшему документальному фильму, представленному на кинофестивале. Этот приз существует с 2015 года, его инициировало Гражданское сообщество мультимедийных авторов во главе с Жюли Бертучелли, а Каннский кинофестиваль предоставляет ему поддержку.

Знать больше: Бабий Яр как экзамен для украинской политики памяти

Украинская правда
Темы: киноБабий Яр
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