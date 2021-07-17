Каннський кінофестиваль: кращим фільмом визнали стрічку "Титан"

"Золота пальмова гілка" за кращий фільм дісталася хоррор-стрічці "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно.

Джерело: офіційна сторінка Фестивалю у Twitter

Деталі: Ввечері у суботу, 17 липня, на 74-му Каннському кінофестивалі оголосили переможців.

Кращим визнали фільм "Титан", що розповідає історію молодої дівчини-серійної вбивці.

Гран-прі кінофестивалю, що є другою за цінністю нагородою конкурсу, отримали два фільми: "Герой" іранського режисера Асгара Фархаді та "Купе номер шість" фінського режисера Юхо Куосманена.

Кращим режисером цього року визнали француза Леоса Каракса, який зняв стрічку "Аннетт" з Маріон Котіяр і Адамом Драйвером у головних ролях.

При цьому відзнака за кращу жіночу роль дісталася акторці Ренате Рейнсве за фільм норвезького режисера Йоахіма Трієра "Найгірша людина у світі". А актор Калеб Лендрі Джонс отримав приз за кращу чоловічу роль за гру в австралійській драмі "Нітрам" режисера Джастіна Курзеля.

Ренате Рейнсве

Калеб Лендрі Джонс

Приз журі розділили між собою ізраїльський режисер Надав Лапід за стрічку "Коліно Ахеда" та таїланець Апічатпонг Вірасетакул з фільмом "Пам'ять".

Нагадаємо: Український режисер Сергій Лозниця отримав спеціальний приз журі премії "Золоте око" на Каннському кінофестивалі за документальний фільм "Бабин Яр. Контекст" про вбивства євреїв нацистами в Києві в часи Другої світової війни.