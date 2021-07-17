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Каннський кінофестиваль: кращим фільмом визнали стрічку "Титан"

Субота, 17 липня 2021, 23:39
Джулія Дюкорно з нагородою

"Золота пальмова гілка" за кращий фільм дісталася хоррор-стрічці "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно.

Джерело: офіційна сторінка Фестивалю у Twitter

Деталі: Ввечері у суботу, 17 липня, на 74-му Каннському кінофестивалі оголосили переможців.  

Кращим визнали фільм "Титан", що розповідає історію молодої дівчини-серійної вбивці.

Гран-прі кінофестивалю, що є другою за цінністю нагородою конкурсу, отримали два фільми: "Герой" іранського режисера Асгара Фархаді та "Купе номер шість" фінського режисера Юхо Куосманена.

Кращим режисером цього року визнали француза Леоса Каракса, який зняв стрічку "Аннетт" з Маріон Котіяр і Адамом Драйвером у головних ролях.

При цьому відзнака за кращу жіночу роль дісталася акторці Ренате Рейнсве за фільм норвезького режисера Йоахіма Трієра "Найгірша людина у світі". А актор Калеб Лендрі Джонс отримав приз за кращу чоловічу роль за гру в австралійській драмі "Нітрам" режисера Джастіна Курзеля.

Ренате Рейнсве
Ренате Рейнсве
Калеб Лендрі Джонс
Калеб Лендрі Джонс

Приз журі розділили між собою ізраїльський режисер Надав Лапід за стрічку "Коліно Ахеда" та таїланець Апічатпонг Вірасетакул з фільмом "Пам'ять".

Нагадаємо: Український режисер Сергій Лозниця отримав спеціальний приз журі премії "Золоте око" на Каннському кінофестивалі за документальний фільм "Бабин Яр. Контекст" про вбивства євреїв нацистами в Києві в часи Другої світової війни.

Українська правда
Теми: кіно


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