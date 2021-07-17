Каннский кинофестиваль: лучшим фильмом признали ленту "Титан"

"Золотая пальмовая ветвь" за лучший фильм досталась хоррор-ленте "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно.

Источник: официальная страница фестиваля в Twitter

Детали: Вечером в субботу, 17 июля, на 74-м Каннском кинофестивале объявили победителей.

Лучшим признали фильм "Титан", рассказывающий историю молодой девушки-серийной убийцы.

Гран-при кинофестиваля, являющееся второй по ценности наградой конкурса, получили два фильма: "Герой" иранского режиссера Асгара Фархади и "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена.

Лучшим режиссером в этом году признали француза Леоса Каракса, который снял фильм "Аннетт" с Марион Котияр и Адамом Драйвером в главных ролях.

При этом отличие за лучшую женскую роль досталось актрисе Ренате Рейнсве за фильм норвежского режиссера Йоахима Триера "Худший человек в мире". А актер Калеб Лэндри Джонс получил приз за лучшую мужскую роль за игру в австралийской драме "Нитра" режиссера Джастина Курзеля.

Ренате Рейнсве

Калеб Лэндри Джонс

Приз жюри разделили между собой израильский режиссер Надав Лапид за фильм "Колено Ахеда" и таиландец Апичатпонг Вирасетакул с кинолентой "Память".

Напомним: Украинский режиссер Сергей Лозница получил специальный приз жюри премии "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале за документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" об убийствах евреев нацистами в Киеве во времена Второй мировой войны.