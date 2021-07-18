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У Facebook відповіли на заяву Байдена, що соцмережі “вбивають людей”

Неділя, 18 липня 2021, 04:10
У Facebook відповіли на заяву Байдена, що соцмережі “вбивають людей”

У Facebook заперечили висловлювання президента Джо Байдена про те, що платформи соціальних мереж "вбивають людей", дозволяючи розміщувати дезінформацію про COVID-вакцини.

Джерело: віце-президент Facebook з питань доброчесності Гай Розен

Деталі: Розен пише, що популярність вакцини серед користувачів Facebook в США зросла.  Як зазначається, для людей в США, що користуються Facebook, нерішучість щодо вакцинації знизилася на 50%. 85% користувачів у США заявили, що були або хотіли б вакцинуватися.

Повідомляється, що з початку пандемії більше 2 млрд осіб переглянули авторитетну інформацію про COVID-19 і вакцини в Facebook. Сюди належать понад 3,3 млн американців, які використовують інструмент соцмережі для пошуку вакцин, щоб дізнатися, де отримати вакцину від COVID-19, і записатися на прийом.

З початку пандемії у Facebook видалили більше 18 млн прикладів дезінформації про COVID-19 та зменшили видимість більш 167 млн одиниць контенту про COVID-19, спростованих мережею партнерів з перевірки фактів.

Нагадаємо: Раніше президент США Джо Байден заявив журналістам, що соціальні мережі, такі як Facebook, "вбивають людей", розміщуючи дезінформацію про вакцини.

"Українська правда" в Threads

Теми: соцмережікоронавірусБайден
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