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В Facebook ответили на заявление Байдена, что соцсети "убивают людей"

Воскресенье, 18 июля 2021, 04:10
В Facebook ответили на заявление Байдена, что соцсети убивают людей

В Facebook опровергли высказывания президента Джо Байдена о том, что платформы социальных сетей "убивают людей", позволяя размещать дезинформацию о COVID-вакцинах.

Источник: вице-президент Facebook по вопросам добросовестности Гай Розен

Детали: Розен пишет, что популярность вакцины среди пользователей Facebook в США выросла. Как отмечается, для людей в США, которые пользуются Facebook, нерешительность в отношении вакцинации снизилась на 50%. 85% пользователей в США заявили, что были вакцинированы или хотели бы вакцинироваться.

Сообщается, что с начала пандемии более 2 млрд человек просмотрели авторитетную информацию о COVID-19 и вакцинах в Facebook. Сюда относятся более 3,3 млн американцев, использующих инструмент соцсети для поиска вакцин, чтобы узнать, где получить вакцину от COVID-19 и записаться на прием.

С начала пандемии в Facebook удалили больше 18 млн примеров дезинформации о COVID-19 и уменьшили видимость более 167 млн ​​единиц контента о COVID-19, опровергнутых сетью партнеров по проверке фактов.

Напомним: Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что социальные сети, такие как Facebook, "убивают людей", размещая дезинформацию о вакцинах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: соцсетикоронавирусБайден
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