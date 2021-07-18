Бойовики в Нігерії скоїли наліт на села і викрали 60 жителів
Неділя, 18 липня 2021, 04:45
Бойовики викрали щонайменше 60 сільських жителів в штаті Замфара в Нігерії.
Джерело: Reuters
Деталі: Чотири місцеві жителі розповіли Reuters, що озброєні люди атакували села в районі Шінкафі, викликавши паніку і викравши не менше 60 жителів, перш ніж сховатися в прилеглому лісі.
Зазначається, що бойовики проїхали на мотоциклах по п'яти селах і стріляли в повітря.
Главу одного з селищ убили.
Бандити також випустили ракету, яка влучила в будинок старшого керівника місцевої ради.
Нагадаємо:
- Злочинні банди на північному заході і в центральній частині Нігерії часто нападають на села, щоб грабувати, красти худобу і викрадати людей, аби отримати викуп.
- З початку року ці угрупування дедалі частіше націлені на сільські школи і коледжі, де невисокий рівень безпеки, що дозволяє їм легко перевозити велику кількість жертв в лісові сховки.