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Бойовики в Нігерії скоїли наліт на села і викрали 60 жителів

Неділя, 18 липня 2021, 04:45
aljazeera.com

Бойовики викрали щонайменше 60 сільських жителів в штаті Замфара  в Нігерії.

Джерело: Reuters

Деталі: Чотири місцеві жителі розповіли Reuters, що озброєні люди атакували села в районі Шінкафі, викликавши паніку і викравши не менше 60 жителів, перш ніж сховатися в прилеглому лісі.

Зазначається, що бойовики проїхали на мотоциклах по п'яти селах і стріляли в повітря.

Главу одного з селищ убили.

Бандити також випустили ракету, яка влучила в будинок старшого керівника місцевої ради.

Нагадаємо:                                                    

  • Злочинні банди на північному заході і в центральній частині Нігерії часто нападають на села, щоб грабувати, красти худобу і викрадати людей, аби отримати викуп.
  • З початку року ці угрупування дедалі частіше націлені на сільські школи і коледжі, де невисокий рівень безпеки, що дозволяє їм легко перевозити велику кількість жертв в лісові сховки.

Теми: Африка


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