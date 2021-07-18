Бойовики в Нігерії скоїли наліт на села і викрали 60 жителів

Бойовики викрали щонайменше 60 сільських жителів в штаті Замфара в Нігерії.

Джерело: Reuters

Деталі: Чотири місцеві жителі розповіли Reuters, що озброєні люди атакували села в районі Шінкафі, викликавши паніку і викравши не менше 60 жителів, перш ніж сховатися в прилеглому лісі.

Зазначається, що бойовики проїхали на мотоциклах по п'яти селах і стріляли в повітря.

Главу одного з селищ убили.

Бандити також випустили ракету, яка влучила в будинок старшого керівника місцевої ради.

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