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Боевики в Нигерии совершили налет на деревни и похитили 60 жителей

Воскресенье, 18 июля 2021, 04:45
Боевики в Нигерии совершили налет на деревни и похитили 60 жителей
aljazeera.com

Боевики похитили не менее 60 сельских жителей в штате Замфара в Нигерии.

Источник: Reuters

Детали: Четыре местных жителя рассказали Reuters, что вооруженные люди атаковали деревни в районе Шинкафи, вызвав панику и похитив не менее 60 человек, прежде чем скрыться в близлежащем лесу.

Отмечается, что боевики проехали на мотоциклах по пяти селах и стреляли в воздух.

Главу одного из поселков убили.

Бандиты также выпустили ракету, которая попала в дом старшего руководителя местного совета.

Напомним:

  • Преступные банды на северо-западе и в центральной части Нигерии часто нападают на деревни, чтобы грабить, воровать скот и похищать людей, дабы получить выкуп.
  • С начала года эти группировки все чаще нацелены на сельские школы и колледжи, где невысокий уровень безопасности, что позволяет им легко перевозить большое количество жертв в лесные укрытия.

Темы: Африка
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