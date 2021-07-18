Боевики в Нигерии совершили налет на деревни и похитили 60 жителей

Боевики похитили не менее 60 сельских жителей в штате Замфара в Нигерии.



Источник: Reuters



Детали: Четыре местных жителя рассказали Reuters, что вооруженные люди атаковали деревни в районе Шинкафи, вызвав панику и похитив не менее 60 человек, прежде чем скрыться в близлежащем лесу.

Отмечается, что боевики проехали на мотоциклах по пяти селах и стреляли в воздух.

Главу одного из поселков убили.

Бандиты также выпустили ракету, которая попала в дом старшего руководителя местного совета.



Напомним: