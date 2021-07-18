Боевики в Нигерии совершили налет на деревни и похитили 60 жителей
Воскресенье, 18 июля 2021, 04:45
Боевики похитили не менее 60 сельских жителей в штате Замфара в Нигерии.
Источник: Reuters
Детали: Четыре местных жителя рассказали Reuters, что вооруженные люди атаковали деревни в районе Шинкафи, вызвав панику и похитив не менее 60 человек, прежде чем скрыться в близлежащем лесу.
Отмечается, что боевики проехали на мотоциклах по пяти селах и стреляли в воздух.
Главу одного из поселков убили.
Бандиты также выпустили ракету, которая попала в дом старшего руководителя местного совета.
Напомним:
- Преступные банды на северо-западе и в центральной части Нигерии часто нападают на деревни, чтобы грабить, воровать скот и похищать людей, дабы получить выкуп.
- С начала года эти группировки все чаще нацелены на сельские школы и колледжи, где невысокий уровень безопасности, что позволяет им легко перевозить большое количество жертв в лесные укрытия.