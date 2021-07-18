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У Британії — найбільше нових COVID-випадків у світі

Неділя, 18 липня 2021, 05:30
У Британії — найбільше нових COVID-випадків у світі

За добу 16 липня у світі виявили 483 316 нових заражень COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Британії – 54 674 випадки, в Індонезії -  51 952, в Індії – 41 283. Крім того, в Бразилії – 34 339, а в Росії – 25 116.

 

Україна з 591 випадком знаходиться на 65 місці у світі між Кенією та Узбекистаном. У Європі Україна на 13 місці.

7 182 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 42 місці у світі і на 5 у Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Нагадаємо: 16 липня в Україні був 591 випадок COVID-19, госпіталізовано 438 осіб, 16 хворих померло і 676 – одужало.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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