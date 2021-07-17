Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус в Україні: одужань більше, ніж нових випадків

Субота, 17 липня 2021, 08:18
Коронавірус в Україні: одужань більше, ніж нових випадків

За добу 16 липня в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок COVID-19, госпіталізовано 438 осіб, 16 хворих померло і 676 – одужало.

Джерело: МОЗ

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

Серед нових хворих – 41 дитина та 9 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 18 006 осіб, методом ІФА – 8 718 осіб, експрес-тестами – 14 648 осіб.

За весь час пандемії в Україні офіційно захворіло – 2 244 196 осіб, одужало – 2 180 957 осіб, летальних випадків – 52 718, проведено ПЛР-тестувань – 11 138 052.

Що передувало: За добу 15 липня в Україні зафіксовано 737 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 17 людей померли, госпіталізовано 422 особи, одужало – 616 осіб.

За кількістю нових випадків коронавірусу Україна перебуває на 70 місці у світі й на 14 місці у Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: