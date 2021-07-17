Коронавірус в Україні: одужань більше, ніж нових випадків

За добу 16 липня в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок COVID-19, госпіталізовано 438 осіб, 16 хворих померло і 676 – одужало.

Джерело: МОЗ

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

Серед нових хворих – 41 дитина та 9 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 18 006 осіб, методом ІФА – 8 718 осіб, експрес-тестами – 14 648 осіб.

За весь час пандемії в Україні офіційно захворіло – 2 244 196 осіб, одужало – 2 180 957 осіб, летальних випадків – 52 718, проведено ПЛР-тестувань – 11 138 052.

Що передувало: За добу 15 липня в Україні зафіксовано 737 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 17 людей померли, госпіталізовано 422 особи, одужало – 616 осіб.

За кількістю нових випадків коронавірусу Україна перебуває на 70 місці у світі й на 14 місці у Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП