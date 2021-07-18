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В Британии — больше всего новых COVID-случаев в мире

Воскресенье, 18 июля 2021, 05:30
В Британии — больше всего новых COVID-случаев в мире

За сутки 16 июля в  мире обнаружили 483 316 новых заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Великобритании - 54 674 случая, в Индонезии - 51 952, в Индии - 41 283. Кроме того, в Бразилии - 34 339, а в России - 25116.

 

Украина с 591 случаем находится на 65 месте в мире между Кенией и Узбекистаном. В Европе Украина на 13 месте.

7182 человека в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 42 месте в мире и на 5 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 16 июля в Украине был 591 случай COVID-19, госпитализированы 438 человек, 16 больных умерли и 676 - выздоровели.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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