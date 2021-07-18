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У РФ анонсували державні випробування нової гіперзвукової зброї

Неділя, 18 липня 2021, 09:35
"Циркон"

Державні випробування нової російської гіперзвукової ракети "Циркон" з надводного носія повинні початися вже наступного місяця.

Джерело: ТАСС з посиланням на співрозмовників в оборонно-промисловому комплексі РФ

Пряма мова: "Перший пуск "Циркону" в рамках держвипробувань з фрегата "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" Північного флоту планується виконати у першій половині серпня. У другій половині серпня розпочнуться льотно-конструкторські випробування "Циркону" з атомного підводного човна "Северодвинськ".

Деталі: Раніше планувалося почати держвипробування в травні-червні, але їх перенесли на серпень.

Як зазначило джерело, "Северодвинськ" виконуватиме перший випробувальний пуск "Циркону" з надводного положення, але в обох випадках передбачається вразити надводні цілі.

Всього в рамках держвипробувань "Циркону" з "Адмірала Горшкова" хочуть виконати чотири пуски.

Першим штатним носієм "Циркону" повинен стати фрегат проєкту 22350 "Адмірал Головко".

Нагадаємо:

  • Восени 2020 року Росія заявляла про успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон", яка вразила ціль у морі за 450 км, досягнувши 8 швидкостей звуку.
  • Про плани РФ створити корабельний комплекс "Циркон" з гіперзвуковою ракетою заявляв в лютому 2011 року тодішній заступник міністра оборони Володимир Поповкін. Льотні випробування ракети, за даними ЗМІ, почалися ще в 2015 році.
  • Путін у посланні Федеральним зборам у лютому 2019 року говорив, що ракета "Циркон" здатна вражати як надводні, так і наземні цілі на відстані понад 1 тисячу км.

Теми: Росіязброя


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