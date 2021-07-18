У РФ анонсували державні випробування нової гіперзвукової зброї

Державні випробування нової російської гіперзвукової ракети "Циркон" з надводного носія повинні початися вже наступного місяця.

Джерело: ТАСС з посиланням на співрозмовників в оборонно-промисловому комплексі РФ

Пряма мова: "Перший пуск "Циркону" в рамках держвипробувань з фрегата "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" Північного флоту планується виконати у першій половині серпня. У другій половині серпня розпочнуться льотно-конструкторські випробування "Циркону" з атомного підводного човна "Северодвинськ".

Деталі: Раніше планувалося почати держвипробування в травні-червні, але їх перенесли на серпень.

Як зазначило джерело, "Северодвинськ" виконуватиме перший випробувальний пуск "Циркону" з надводного положення, але в обох випадках передбачається вразити надводні цілі.

Всього в рамках держвипробувань "Циркону" з "Адмірала Горшкова" хочуть виконати чотири пуски.

Першим штатним носієм "Циркону" повинен стати фрегат проєкту 22350 "Адмірал Головко".

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