Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ анонсували державні випробування нової гіперзвукової зброї

Неділя, 18 липня 2021, 09:35
У РФ анонсували державні випробування нової гіперзвукової зброї
"Циркон"

Державні випробування нової російської гіперзвукової ракети "Циркон" з надводного носія повинні початися вже наступного місяця.

Джерело: ТАСС з посиланням на співрозмовників в оборонно-промисловому комплексі РФ

Пряма мова: "Перший пуск "Циркону" в рамках держвипробувань з фрегата "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" Північного флоту планується виконати у першій половині серпня. У другій половині серпня розпочнуться льотно-конструкторські випробування "Циркону" з атомного підводного човна "Северодвинськ".

Деталі: Раніше планувалося почати держвипробування в травні-червні, але їх перенесли на серпень.

Як зазначило джерело, "Северодвинськ" виконуватиме перший випробувальний пуск "Циркону" з надводного положення, але в обох випадках передбачається вразити надводні цілі.

Всього в рамках держвипробувань "Циркону" з "Адмірала Горшкова" хочуть виконати чотири пуски.

Першим штатним носієм "Циркону" повинен стати фрегат проєкту 22350 "Адмірал Головко".

Нагадаємо:

  • Восени 2020 року Росія заявляла про успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон", яка вразила ціль у морі за 450 км, досягнувши 8 швидкостей звуку.
  • Про плани РФ створити корабельний комплекс "Циркон" з гіперзвуковою ракетою заявляв в лютому 2011 року тодішній заступник міністра оборони Володимир Поповкін. Льотні випробування ракети, за даними ЗМІ, почалися ще в 2015 році.
  • Путін у посланні Федеральним зборам у лютому 2019 року говорив, що ракета "Циркон" здатна вражати як надводні, так і наземні цілі на відстані понад 1 тисячу км.

Теми: Росіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Росія
Російський генерал-майор заявив, що його звільнили після доповіді про проблеми армії
Хакери з Росії "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО
Медведєву здається, що Росія вже воює з НАТО
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: