В РФ анонсировали государственные испытания нового гиперзвукового оружия

Государственные испытания новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя должны начаться уже в следующем месяце.

Источник: ТАСС со ссылкой на собеседников в оборонно-промышленном комплексе РФ

Прямая речь: "Первый пуск "Циркона" в рамках госиспытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Детали: Ранее планировалось начать госиспытания в мае-июне, но их перенесли на август.

Как отметил источник, "Северодвинск" будет выполнять первый испытательный пуск "Циркона" из надводного положения, но в обоих случаях предполагается поразить надводные цели.

Всего в рамках госиспытаний "Циркона" с "Адмирала Горшкова" хотят выполнить четыре пуска.

Первым штатным носителем "Циркона" должен стать фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко".

Напомним: