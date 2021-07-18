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В РФ анонсировали государственные испытания нового гиперзвукового оружия

Воскресенье, 18 июля 2021, 09:35
В РФ анонсировали государственные испытания нового гиперзвукового оружия
"Циркон"

Государственные испытания новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя должны начаться уже в следующем месяце.

Источник: ТАСС со ссылкой на собеседников в оборонно-промышленном комплексе РФ

Прямая речь: "Первый пуск "Циркона" в рамках госиспытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Детали: Ранее планировалось начать госиспытания в мае-июне, но их перенесли на август.

Как отметил источник, "Северодвинск" будет выполнять первый испытательный пуск "Циркона" из надводного положения, но в обоих случаях предполагается поразить надводные цели.

Всего в рамках госиспытаний "Циркона" с "Адмирала Горшкова" хотят выполнить четыре пуска.

Первым штатным носителем "Циркона" должен стать фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко".

Напомним:

  • Осенью 2020 года Россия заявляла об успешном испытании гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая поразила мишень в море за 450 км, достигнув 8 скоростей звука.
  • О планах РФ создать корабельный комплекс "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в феврале 2011 года занимавший тогда пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты, по данным СМИ, начались еще в 2015 году.
  • Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года говорил, что ракета "Циркон" способна поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тысячи км.

Темы: Росcияоружие
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