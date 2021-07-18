Синоптики розповіли, де пройдуть дощі
У неділю й понеділок в Україні – мінлива хмарність, місцями грози, град та шквали вітру. Температура вдень від +27 до +35 градусів.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: У західних областях 18 липня грозові дощі, на Закарпатті та в Карпатах – зливи. Місцями можливі град та шквали 15-20 м/с.
На решті території без опадів, лише у північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях вдень місцями невеликі короткочасні грозові дощі.
Температура вдень до +35°, у західних областях +27+32°, а в Карпатах – від +24 до +27°.
У Київській області та у столиці місцями невеликий короткочасний дощ, температура вдень +30+35°.
У понеділок, 19 липня, також мінлива хмарність, на заході України грозові дощі, в Карпатах та на Закарпатті місцями зливи.
У північних та місцями в центральних регіонах помірні опади, на решті території дощі не очікуються. Температура вночі 18-23°, вдень від +28 до +33°, на півдні та сході – до +36°.
Вже у вівторок, 20 липня, спека в Україні почне спадати – температура повітря знизиться.