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Синоптики розповіли, де пройдуть дощі

Неділя, 18 липня 2021, 10:33

У неділю й понеділок в Україні – мінлива хмарність, місцями грози, град та шквали вітру. Температура вдень від +27 до +35 градусів.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У західних областях 18 липня грозові дощі, на Закарпатті та в Карпатах – зливи. Місцями можливі град та шквали 15-20 м/с.

На решті території без опадів, лише у північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях вдень місцями невеликі короткочасні грозові дощі.

Температура вдень до +35°, у західних областях +27+32°, а в Карпатах – від +24 до +27°.

У Київській області та у столиці місцями невеликий короткочасний дощ, температура вдень +30+35°.

Погода у неділю
Погода у неділю

У понеділок, 19 липня, також мінлива хмарність, на заході України грозові дощі, в Карпатах та на Закарпатті місцями зливи.

У північних та місцями в центральних регіонах помірні опади, на решті території дощі не очікуються. Температура вночі 18-23°, вдень від +28 до +33°, на півдні та сході – до +36°.

Погода у понеділок
Погода у понеділок

Вже у вівторок, 20 липня, спека в Україні почне спадати – температура повітря знизиться.

Українська правда
Теми: погода


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