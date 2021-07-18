Синоптики рассказали, где пройдут дожди
В воскресенье и понедельник в Украине – переменная облачность, местами грозы, град и шквалы ветра. Температура от +27 до +35 градусов.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: В западных областях 18 июля грозовые дожди, на Закарпатье и в Карпатах – ливни. Местами возможны град и шквалы 15-20 м/с.
На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях днем местами небольшие кратковременные грозовые дожди.
Температура до +35°, в западных областях +27+32°, а в Карпатах - от +24 до +27°.
В Киевской области и в столице местами небольшой кратковременный дождь, температура днем +30+35°.
В понедельник, 19 июля, также переменная облачность, на западе Украины грозовые дожди, в Карпатах и на Закарпатье местами ливни.
В северных и местами в центральных регионах умеренные осадки, на остальной территории дожди не ожидаются. Температура ночью 18-23°, днем от +28 до +33°, на юге и востоке - до +36°.
Уже во вторник, 20 июля, жара в Украине начнет спадать – температура воздуха снизится.