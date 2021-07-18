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Синоптики рассказали, где пройдут дожди

Воскресенье, 18 июля 2021, 10:33

В воскресенье и понедельник в Украине – переменная облачность, местами грозы, град и шквалы ветра. Температура от +27 до +35 градусов.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В западных областях 18 июля грозовые дожди, на Закарпатье и в Карпатах – ливни. Местами возможны град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях днем ​​местами небольшие кратковременные грозовые дожди.

Температура до +35°, в западных областях +27+32°, а в Карпатах - от +24 до +27°.

В Киевской области и в столице местами небольшой кратковременный дождь, температура днем ​​+30+35°.

Погода в воскресенье
Погода в воскресенье

В понедельник, 19 июля, также переменная облачность, на западе Украины грозовые дожди, в Карпатах и ​​на Закарпатье местами ливни.

В северных и местами в центральных регионах умеренные осадки, на остальной территории дожди не ожидаются. Температура ночью 18-23°, днем ​​от +28 до +33°, на юге и востоке - до +36°.

Погода в понедельник
Погода в понедельник

Уже во вторник, 20 июля, жара в Украине начнет спадать – температура воздуха снизится.

Украинская правда
Темы: погода
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