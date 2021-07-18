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Окупанти розповіли, як хочуть покарати організаторів "водної блокади" Криму

Неділя, 18 липня 2021, 11:06
Фото: Радіо Свобода

Один з керівників так званого "парламенту" Криму Єфім Фікс вважає, що організатори "блокади" окупованого Росією півострова будуть притягнуті до кримінальної відповідальності – підготовка необхідних документів для подачі позову до російського суду вже майже завершена.

Джерело: Фікс, якого цитує російське видання РИА Новости

Деталі: "Робоча група з оцінки збитків", організована окупаційною владою Криму, зібрала інформацію про 12 громадян України, яких називає організаторами або тими, хто виправдовує "блокаду" Криму. Йдеться про водні, енергетичні, продовольчі та транспортні обмеженнях півострова.

Цю інформацію "група" передала до правоохоронних органів Росії.

Попередньо, окупанти оцінили свої збитки в 1,47 трильйона рублів.

Пряма мова Фікса: "Слідчі органи працюють по притягненню до кримінальної відповідальності організаторів блокади. Наша робоча група вже завершує підготовку всіх необхідних документів для подачі позову до судових органів про визнання та стягнення збитків, завданих півострову водною блокадою.

Щойно ми цю суму підтвердимо усіма необхідними документами, позов буде переданий до суду".

Нагадаємо:

  • Північно-Кримський канал був відкритий 1963 року, до 2014 року він забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді (понад 1,2 млрд. м³ на рік). 
  • Канал було перекрито в 2014 році після окупації Криму Росією. Тимчасову греблю будували з металевих конструкцій та мішків із піском.
  • Нещодавно повідомлялося, що дамба за кілька десятків метрів від КПВВ "Каланчак" нібито почала руйнуватися й пропускати воду, проте постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич запевнив, що "вода в Крим не тече".

Теми: водаКримокупаціяРосія


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