Оккупанты рассказали, как хотят наказать организаторов "водной блокады" Крыма

Один из руководителей так называемого "парламента" Крыма Ефим Фикс считает, что организаторы "блокады" оккупированного Россией проуострова будут привлечены к уголовной ответственности – подготовка необходимых документов для подачи иска в российский суд уже почти завершена.

Источник: Фикс, которого цитирует российское издание РИА Новости

Детали: "Рабочая группа по оценке ущерба", организованная оккупационными властями Крыма, собрала информацию о 12 гражданах Украины, которых называет организаторами или оправдывающими "блокаду" Крыма. Речь идет о водных, энергетических, продовольственных и транспортных ограничениях полуострова.

Эту информацию "группа" передала в правоохранительные органы России.

Предварительно, оккупанты оценили свой ущерб в 1,47 триллиона рублей.

Прямая речь Фикса: "Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой.

Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд".

Напомним: