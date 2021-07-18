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Оккупанты рассказали, как хотят наказать организаторов "водной блокады" Крыма

Воскресенье, 18 июля 2021, 11:06
Фото: Радио Свобода

Один из руководителей так называемого "парламента" Крыма Ефим Фикс считает, что организаторы "блокады" оккупированного Россией проуострова будут привлечены к уголовной ответственности – подготовка необходимых документов для подачи иска в российский суд уже почти завершена.

Источник: Фикс, которого цитирует российское издание РИА Новости

Детали: "Рабочая группа по оценке ущерба", организованная оккупационными властями Крыма, собрала информацию о 12 гражданах Украины, которых называет организаторами или оправдывающими "блокаду" Крыма. Речь идет о водных, энергетических, продовольственных и транспортных ограничениях полуострова.

Эту информацию "группа" передала в правоохранительные органы России.

Предварительно, оккупанты оценили свой ущерб в 1,47 триллиона рублей.

Прямая речь Фикса: "Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой.

Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд".

Напомним:

  • Северо-Крымский канал был открыт в 1963 году до 2014 года он обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде.
  • Канал был перекрыт в 2014 году после оккупации Крыма Россией. Временную плотину построили из металлических конструкций и мешков с песком.
  • Недавно сообщалось, что дамба в нескольких десятках метров от КПВВ "Каланчак" якобы начала разрушаться и пропускать воду, однако постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заверил, что "вода в Крым не течет".

Темы: водаКрымоккупацияРосcия
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