У Токіо виявили вже три випадки Covid у спортсменів-олімпійців

Два випадки зараження коронавірусом виявили у спортсменів в Олімпійському містечку в Токіо, а ще один - поза його межами.

Джерело: DW

Деталі: За менш ніж тиждень до початку Олімпійських ігор у Токіо в Олімпійському містечку були виявлені перші два випадки захворювання коронавірусом у спортсменів.

Згідно зі зробленою у ніч на неділю, 18 липня, заявою оргкомітету, був ще й третій випадок виявленого зараження в спортсмена, однак той атлет не перебував в Олімпійському містечку.

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