У Токіо виявили вже три випадки Covid у спортсменів-олімпійців
Неділя, 18 липня 2021, 11:31
Два випадки зараження коронавірусом виявили у спортсменів в Олімпійському містечку в Токіо, а ще один - поза його межами.
Джерело: DW
Деталі: За менш ніж тиждень до початку Олімпійських ігор у Токіо в Олімпійському містечку були виявлені перші два випадки захворювання коронавірусом у спортсменів.
Згідно зі зробленою у ніч на неділю, 18 липня, заявою оргкомітету, був ще й третій випадок виявленого зараження в спортсмена, однак той атлет не перебував в Олімпійському містечку.
Нагадаємо:
- Перший випадок зараження коронавірусом в Олімпійському містечку був зареєстрований у суботу, 17 липня.
- Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися з 23 липня по 8 серпня. Через пандемію ці змагання перенесли на рік. Вони будуть відбуватися без глядачів і з дотриманням усіх правил карантину.