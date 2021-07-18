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У Токіо виявили вже три випадки Covid у спортсменів-олімпійців

Неділя, 18 липня 2021, 11:31
У Токіо виявили вже три випадки Covid у спортсменів-олімпійців

Два випадки зараження коронавірусом виявили у спортсменів в Олімпійському містечку в Токіо, а ще один - поза його межами.

Джерело: DW

Деталі: За менш ніж тиждень до початку Олімпійських ігор у Токіо в Олімпійському містечку були виявлені перші два випадки захворювання коронавірусом у спортсменів.

Згідно зі зробленою у ніч на неділю, 18 липня, заявою оргкомітету, був ще й третій випадок виявленого зараження в спортсмена, однак той атлет не перебував в Олімпійському містечку.

Нагадаємо:  

  • Перший випадок зараження коронавірусом в Олімпійському містечку був зареєстрований у суботу, 17 липня.
  • Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися з 23 липня по 8 серпня. Через пандемію ці змагання перенесли на рік. Вони будуть відбуватися без глядачів і з дотриманням усіх правил карантину.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусОлімпіадаЯпонія
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