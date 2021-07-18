В Токио обнаружили уже три случая Covid у спортсменов-олимпийцев

Два случая заражения коронавирусом обнаружили у спортсменов в Олимпийской деревне в Токио, а еще один – за ее пределами.

Источник: DW

Детали: Менее чем за неделю до начала Олимпийских игр в Токио в Олимпийской деревне были обнаружены первые два случая заболевания коронавирусом у спортсменов.

Согласно опубликованным в ночь на воскресенье, 18 июля, заявлением оргкомитета, был еще и третий случай выявленного заражения у спортсмена, но тот атлет не проживал в Олимпийской деревне.

Напомним: