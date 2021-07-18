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В Токио обнаружили уже три случая Covid у спортсменов-олимпийцев

Воскресенье, 18 июля 2021, 11:31

Два случая заражения коронавирусом обнаружили у спортсменов в Олимпийской деревне в Токио, а еще один – за ее пределами.

Источник: DW

Детали: Менее чем за неделю до начала Олимпийских игр в Токио в Олимпийской деревне были обнаружены первые два случая заболевания коронавирусом у спортсменов.

Согласно опубликованным в ночь на воскресенье, 18 июля, заявлением оргкомитета, был еще и третий случай выявленного заражения у спортсмена, но тот атлет не проживал в Олимпийской деревне.

Напомним:

  • Первый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне был зарегистрирован в субботу, 17 июля.
  • Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии эти соревнования перенесли на год. Они будут происходить без зрителей и с соблюдением всех правил карантина.

Темы: коронавирусОлимпиадаЯпония
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