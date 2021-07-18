Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму продовжує зростати кількість заражених Covid, у суботу – знову рекорд

Неділя, 18 липня 2021, 12:29
У Криму продовжує зростати кількість заражених Covid, у суботу – знову рекорд

П'ятий день поспіль в окупованому Криму фіксують рекордні показники по зараженню коронавірусом.

Джерело: Кримінформ

Деталі: У суботу лише за офіційними даними, на території півострова – 409 нових випадки Covid, що є абсолютним рекордом з початку пандемії.

За день до цього, у п'ятницю, було виявлено 401 випадок коронавірусу, що теж було максимум в той момент.

Окупанти підрахували, що за весь час епідемії в Криму захворіли коронавірусом більше 54 тисяч осіб.

Нагадаємо:

  • "Індійський" штам Covid "Дельта" став домінуючим у захоплених Росією Криму та Севастополі.
  • У суботу, 17 липня, в Україні підтвердили 299 нових випадків коронавірусної хвороби, 8 хворих померли.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримкоронавірусокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: