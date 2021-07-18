У Криму продовжує зростати кількість заражених Covid, у суботу – знову рекорд

П'ятий день поспіль в окупованому Криму фіксують рекордні показники по зараженню коронавірусом.

Джерело: Кримінформ

Деталі: У суботу лише за офіційними даними, на території півострова – 409 нових випадки Covid, що є абсолютним рекордом з початку пандемії.

За день до цього, у п'ятницю, було виявлено 401 випадок коронавірусу, що теж було максимум в той момент.

Окупанти підрахували, що за весь час епідемії в Криму захворіли коронавірусом більше 54 тисяч осіб.

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