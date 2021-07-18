У Криму продовжує зростати кількість заражених Covid, у суботу – знову рекорд
Неділя, 18 липня 2021, 12:29
П'ятий день поспіль в окупованому Криму фіксують рекордні показники по зараженню коронавірусом.
Джерело: Кримінформ
Деталі: У суботу лише за офіційними даними, на території півострова – 409 нових випадки Covid, що є абсолютним рекордом з початку пандемії.
За день до цього, у п'ятницю, було виявлено 401 випадок коронавірусу, що теж було максимум в той момент.
Окупанти підрахували, що за весь час епідемії в Криму захворіли коронавірусом більше 54 тисяч осіб.
Нагадаємо:
- "Індійський" штам Covid "Дельта" став домінуючим у захоплених Росією Криму та Севастополі.
- У суботу, 17 липня, в Україні підтвердили 299 нових випадків коронавірусної хвороби, 8 хворих померли.