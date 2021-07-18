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В Україні 299 нових заражень коронавірусом, 8 людей померли

Неділя, 18 липня 2021, 08:17

У суботу, 17 липня, в країні підтвердили 299 нових випадків коронавірусної хвороби, 8 хворих померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Також за минулу добу було госпіталізовано 382 людини, одужала 241 особа, летальних випадків – 8.

Із 229 нових заражень 27 – діти.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50) області, Києві (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.

За добу було протестовано 26 082 людей.

Нагадаємо:

  • 16 липня в Україні був зафіксований 591 випадок Covid, 16 хворих померли. 
  • У суботу в світі виявили 483 316 нових заражень COVID-19, найбільше - у Британії.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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