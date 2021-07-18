В Крыму продолжает расти количество зараженных Covid, в субботу – снова рекорд
Воскресенье, 18 июля 2021, 12:29
Пятый день подряд в оккупированном Крыму фиксируют рекордные показатели по заражению коронавирусом.
Источник: Крыминформ
Детали: В субботу только по официальным данным, на территории полуострова – 409 новых случаев Covid, что является абсолютным рекордом с начала пандемии.
За день до этого, в пятницу, был выявлен 401 случай коронавируса, что тоже было максимум в тот момент.
Оккупанты подсчитали, что за все время эпидемии в Крыму заболели коронавирусом более 54 тысяч человек.
Напомним:
- "Индийский" штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим в захваченных Россией Крыму и Севастополе.
- В субботу, 17 июля, в Украине подтвердили 299 новых случаев коронавирусной болезни, 8 больных умерли.