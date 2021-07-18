Бельгія відкрила кордони для українців
Неділя, 18 липня 2021, 12:50
Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців.
Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter
Деталі: Рада Європейського Союзу 15 липня внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.
За словами Кулеби, відкриття Бельгії для наших громадян було здійснено саме за цією рекомендацією Ради ЄС.
Пряма мова: "МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше".
🇧🇪 Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2021
МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше✌️
Всі умови в’їзду до країн⤵️ https://t.co/8RkEzCg6Yk
Нагадаємо:
- Данія відкрила свої кордони для всіх типів подорожей українців з суботи, 17 липня, а Німеччина – з 18 липня.
- Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії.
Українська правда