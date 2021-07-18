Бельгія відкрила кордони для українців

Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter

Деталі: Рада Європейського Союзу 15 липня внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

За словами Кулеби, відкриття Бельгії для наших громадян було здійснено саме за цією рекомендацією Ради ЄС.

Пряма мова: "МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше".

🇧🇪 Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.



МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше✌️



Всі умови в’їзду до країн⤵️ https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2021

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