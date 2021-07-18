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Бельгія відкрила кордони для українців

Неділя, 18 липня 2021, 12:50

Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter

Деталі: Рада Європейського Союзу 15 липня внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

За словами Кулеби, відкриття Бельгії для наших громадян було здійснено саме за цією рекомендацією Ради ЄС.

Пряма мова: "МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше".

Нагадаємо:

  • Данія відкрила свої кордони для всіх типів подорожей українців з суботи, 17 липня, а Німеччина – з 18 липня.
  • Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії.

Українська правда
Теми: БельгіятуризмУкраїнаЄС


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