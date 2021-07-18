Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бельгия открыла границы для украинцев

Воскресенье, 18 июля 2021, 12:50
Бельгия открыла границы для украинцев

Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Детали: Совет Европейского Союза 15 июля внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

По словам Кулебы, открытие Бельгии для наших граждан было совершено именно по этой рекомендации Совета ЕС.

Прямая речь: "МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше".

Напомним:

  • Дания открыла свои границы для всех типов путешествий украинцев с субботы, 17 июля, а Германия – с 18 июля.
  • Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующих поездом в Австрию.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БельгиятуризмУкраинаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Бельгия
Премьер Бельгии: Мятеж в России мотивирует ЕС в дальнейшем поддерживать Украину
Главе МИД Бельгии грозит вотум недоверия из-за виз для представителей Ирана и РФ
В Бельгии требуют отставки главы МИД из-за виз для представителей Ирана и РФ
Последние новости
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: