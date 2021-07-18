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Бельгия открыла границы для украинцев

Воскресенье, 18 июля 2021, 12:50

Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Детали: Совет Европейского Союза 15 июля внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

По словам Кулебы, открытие Бельгии для наших граждан было совершено именно по этой рекомендации Совета ЕС.

Прямая речь: "МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше".

Напомним:

  • Дания открыла свои границы для всех типов путешествий украинцев с субботы, 17 июля, а Германия – с 18 июля.
  • Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующих поездом в Австрию.

Украинская правда
Темы: БельгиятуризмУкраинаЕС
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