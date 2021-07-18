Бельгия открыла границы для украинцев
Воскресенье, 18 июля 2021, 12:50
Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев.
Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter
Детали: Совет Европейского Союза 15 июля внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.
По словам Кулебы, открытие Бельгии для наших граждан было совершено именно по этой рекомендации Совета ЕС.
Прямая речь: "МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше".
🇧🇪 Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2021
МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше✌️
Всі умови в’їзду до країн⤵️ https://t.co/8RkEzCg6Yk
Напомним:
- Дания открыла свои границы для всех типов путешествий украинцев с субботы, 17 июля, а Германия – с 18 июля.
- Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующих поездом в Австрию.
Украинская правда