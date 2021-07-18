Бельгия открыла границы для украинцев

Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Детали: Совет Европейского Союза 15 июля внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

По словам Кулебы, открытие Бельгии для наших граждан было совершено именно по этой рекомендации Совета ЕС.

Прямая речь: "МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше".

🇧🇪 Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.



МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше✌️



Всі умови в’їзду до країн⤵️ https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2021

Напомним: