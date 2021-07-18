Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ніч на неділю на кордоні з РФ невідомі напали на прикордонників

Неділя, 18 липня 2021, 13:21
В ніч на неділю на кордоні з РФ невідомі напали на прикордонників

На українсько-російській ділянці державного кордону вночі, 18 липня, троє невідомих напали на прикордонний наряд, на місце події вибув очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Джерело: повідомлення МВС

Дослівно: "Цієї ночі на українсько-російській ділянці державного кордону, у Сумській області, відбувся напад на прикордонний наряд, під час якого двом прикордонникам троє невідомих осіб завдали тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

Охорона державного кордону здійснюється посилено. На місце події вибув глава Держприкордонслужби".

Деталі: У міністерстві додали, що спільними діями з Національною поліцією зброю було повернуто. Водночас здійснюється розшук осіб, причетних до даного злочину.

Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Окремі санкції даних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо:

  • 3 жовтня 2017 року два українських прикордонники Богдан Марцоня та Ігор Дзюбак зникли біля державного кордону в Сумській області, коли здійснювали моніторинг місцевості. Речник Державної прикордонної служби України повідомив, що українських офіцерів захопили росіяни.
  • У 2018 році Марцоню і Дзюбака вдалося визволити з російського полону.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонРосіяМВСПрикордонна служба
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
кордон
Легіон "Свобода Росії" анонсував ще один рейд на територію РФ
На українсько-польському кордоні зросли черги
Російський губернатор закликав жителів Шебекіного їхати вже додому
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...