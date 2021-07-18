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В ніч на неділю на кордоні з РФ невідомі напали на прикордонників

Неділя, 18 липня 2021, 13:21

На українсько-російській ділянці державного кордону вночі, 18 липня, троє невідомих напали на прикордонний наряд, на місце події вибув очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Джерело: повідомлення МВС

Дослівно: "Цієї ночі на українсько-російській ділянці державного кордону, у Сумській області, відбувся напад на прикордонний наряд, під час якого двом прикордонникам троє невідомих осіб завдали тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

Охорона державного кордону здійснюється посилено. На місце події вибув глава Держприкордонслужби".

Деталі: У міністерстві додали, що спільними діями з Національною поліцією зброю було повернуто. Водночас здійснюється розшук осіб, причетних до даного злочину.

Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Окремі санкції даних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо:

  • 3 жовтня 2017 року два українських прикордонники Богдан Марцоня та Ігор Дзюбак зникли біля державного кордону в Сумській області, коли здійснювали моніторинг місцевості. Речник Державної прикордонної служби України повідомив, що українських офіцерів захопили росіяни.
  • У 2018 році Марцоню і Дзюбака вдалося визволити з російського полону.

Українська правда
Теми: кордонРосіяМВСПрикордонна служба


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